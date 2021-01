Riapertura scuole, Lazio posticipa al 18 gennaio: superiori proseguono in Dad al 100% (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da Coronavirus, firmerà oggi un'ordinanza per posticipare al 18 gennaio l'apertura in presenza delle scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Presidente della RegioneNicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da Coronavirus, firmerà oggi un'ordinanza perre al 18l'apertura in presenza delle. L'articolo .

