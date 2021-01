Reynolds Juventus, “Sky Sport”: “Quasi fatta, scelto il club dove andrà in prestito” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Reynolds Juventus – Il futuro è a stelle e strisce per la Juventus. La nuova onda del calcio americano sta arrivando prepotentemente in Europa. Dopo Alphonso Davies, Pulisic e tanti altri talenti, adesso anche i bianconeri preparano un nuovo colpo. L’esplosione di Wes McKennie in bianconero ha messo in ottima luce il calcio statunitense. Di fatto Paratici ha Quasi messo a segno un nuovo colpo americano: sembra fatta per Bryan Reynolds. Reynolds Juventus, Sky conferma la trattativa La Juventus è vicinissima a Reynolds, lo conferma il noto giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Infatti, a Sky Sport ha annunciato che il colpo Bryan Reynolds è vicino a concludersi per il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 8 gennaio 2021)– Il futuro è a stelle e strisce per la. La nuova onda del calcio americano sta arrivando prepotentemente in Europa. Dopo Alphonso Davies, Pulisic e tanti altri talenti, adesso anche i bianconeri preparano un nuovo colpo. L’esplosione di Wes McKennie in bianconero ha messo in ottima luce il calcio statunitense. Di fatto Paratici hamesso a segno un nuovo colpo americano: sembraper Bryan, Sky conferma la trattativa Laè vicinissima a, lo conferma il noto giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Infatti, a Skyha annunciato che il colpo Bryanè vicino a concludersi per il ...

DiMarzio : #Calciomercato | I dettagli dell'operazione in sinergia tra #Juventus e #Benevento - SimoneAvsim : Quello di #Quagliarella è sostanzialmente un rifiuto alla #Juventus. Forse meglio così, ma ora quali sono le altern… - LuigiBevilacq17 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | I dettagli dell'operazione in sinergia tra #Juventus e #Benevento - FantaMasterApp : 'Benevento, colpo a sorpresa dalla Juventus: affare fatto, cifre e dettagli' - fainformazione : Juventus, nuovo nome per l’attacco: il vice Morata arriva dal Genoa Juventus scatenata. Dopo Reynolds e Rovella, i… -