Returnal per PS5 in nuovi dettagli tra gameplay | supporto al DualSense e molto altro

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Poco fa è stato condiviso online un nuovo podcast degli sviluppatori diche hanno rivelato di più sull'imminente esclusiva per PlayStation 5. Nel nuovo episodio di HouseCast, che può essere visto più in basso, lo sviluppatore non solo rivela di più su come stanno lavorando sul lorod'azione caratteristico in 3D, ma descrive anche l'approccio al, le feature del. Nel podcast sono inclusi anche alcune sequenze di gioco.sarà il primo titolo importante di Housemarque da qualche tempo a questa parte. Il gioco sarà un frenetico sparatutto in terza persona con elementi roguelike ambientato in un mondo desolante in cui la protagonista Selene è bloccata in un loop temporale. Leggi...