"Restrizioni in 12 regioni". Covid, verso scelte drastiche: 3 a rischio zona rossa. La situazione in Italia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mezza Italia sta seriamente rischiando di finire sotto Restrizioni ancor più pesanti di questa: si tratta dell'effetto festività natalizie, fra shopping e riunioni familiari e pranzi mai autorizzati. Il virus corre e qualcuno comincia già a parlare di terza ondata. Le nuove ordinanze che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà entro domenica rischiano di portare in semilockdown mezza Italia. Anche perché il livello dell'indice Rt che farà scattare le maggiori Restrizioni verrà abbassato: con l'Rt a 1 si va già in fascia arancione, se sale a 1,25 scatta il rosso. Sono ben 12 le regioni che rischiano (Calabria, Liguria, Veneto, Basilicata, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Lazio in zona arancione e la Sicilia addirittura ...

