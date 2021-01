Renzi vuole il Mes a tutti i costi Così il leader di Iv spinge Conte verso la crisi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – Matteoandare fino in fondo nel braccio di ferro con Giuseppee nonostante le concessioni del premier sul Recovery plan rilancia e chiede il Mes, accelerandola. Ildi Italia Viva, il più piccolo partito nella maggioranza giallofucsia eppure ago della bilancia al Senato, non si acnta della nuova bozza del Recovery plan ei miliardi del Mes per la sanità.sanno che è un prestito-trappola che ci metterebbe alla mercé della Ue, manonsentire ragioni. E se oggi è il Mes sanitario, domani sarà la delega ai Servizi, altro punto sul quale l’ex segretario del Pd non intende mollare neanche di un millimetro rispetto a ...