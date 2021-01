Rennes-Lione (sabato 9 gennaio, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fuori Da Silva e Dubois, torna Ekambi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Diciannovesimo e ultimo turno del girone d’andata, si decide quest’oggi il campione d’inverno: a Rennes, il Lione di Garcia ha bisogno di un punto per aggiudicarsi questo platonico titolo. La squadra di Stephane è rimasta imbrigliata dal Nantes di Domenech, uno 0 – 0 con poche emozioni e pochissimi tiri in porta, che ha però portato un InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 8 gennaio 2021) Diciannovesimo e ultimo turno del girone d’andata, si decide quest’oggi il campione d’inverno: a, ildi Garcia ha bisogno di un punto per aggiudicarsi questo platonico titolo. La squadra di Stephane è rimasta imbrigliata dal Nantes di Domenech, uno 0 – 0 con poche emozioni e pochissimi tiri in porta, che ha però portato un InfoBetting: Scommesse Sportive e

