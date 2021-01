Regioni in zona rossa/ Chi entra e cosa si può fare: rischio per Veneto e Lombardia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Regioni in zona rossa dall'11 gennaio: chi entra, quali sono i divieti e cosa si può fare: a rischio Lombardia, Veneto e Calabria. Indice sopra 1,25: tutte le novità Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021)indall'11 gennaio: chi, quali sono i divieti esi può: ae Calabria. Indice sopra 1,25: tutte le novità

LegaSalvini : ??ZONA GIALLA ADDIO, PROSEGUONO CHIUSURE E LIMITAZIONI ANCHE DOPO IL 7 GENNAIO Il governo Conte vuole chiuderci in… - Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - LuceverdeRoma : ??#Covid_19 - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI ?? fino al #15gennaio ? Vietato spostarsi tra regioni diverse. ?? Nel wee… - GPerenne : @lukalauti Forse perché i lockdiwn non servono ? Soprattutto se abbassi i parametri della zona rossa per far rientrare certe Regioni ? - Bertolca10 : Nel giorno in cui si dovrebbe decidere il colore delle regioni per la prossima settimana, la #Lombardia ha un RT di… -