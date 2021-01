Regione Lombardia, pronta la nuova giunta: “Il problema non era Gallera” (Di venerdì 8 gennaio 2021) pronta la nuova giunta regionale dopo la cacciata di Gallera alla Sanità. In giunta l’ex sindaco del capoluogo lombardo. Rivoluzione in Lombardia, la giunta regionale cambia volto. Ingressi eccellenti come nel caso dell’ex sindaco di Milano, Letizia Moratti ed uscita di scena del tanto discusso assessore alla Sanità, Giulio Gallera. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato del nuovo progetto politico, di una giunta che in qualche modo dovrà risollevare le sorti della Regione attraverso l’apporto e l’esperienza di personaggi illustri e politicamente navigati. La nuova giunta dovrebbe fare in modo che situazioni come quella che ha visto nei giorni scorsi come ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 gennaio 2021)laregionale dopo la cacciata dialla Sanità. Inl’ex sindaco del capoluogo lombardo. Rivoluzione in, laregionale cambia volto. Ingressi eccellenti come nel caso dell’ex sindaco di Milano, Letizia Moratti ed uscita di scena del tanto discusso assessore alla Sanità, Giulio. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato del nuovo progetto politico, di unache in qualche modo dovrà risollevare le sorti dellaattraverso l’apporto e l’esperienza di personaggi illustri e politicamente navigati. Ladovrebbe fare in modo che situazioni come quella che ha visto nei giorni scorsi come ...

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - Agenzia_Ansa : Regione #Lombardia, #LetiziaMoratti vicepresidente e assessore. Lo ha annunciato il presidente Attilio #Fontana. Gi… - GazzettinoNuovo : RIMPASTO DI GOVERNO IN REGIONE LOMBARDIA: LETIZIA MORATTI ALLA SANITA' - - 1959_wilma : RT @Iperbole_: E quindi al posto di Gallera al Welfare e Sanità di Regione Lombardia va lei, Letizia #Moratti, condannata in via definitiva… -