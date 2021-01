Regione Lombardia: presentata la nuova giunta. Esce Gallera, entra Moratti, che ottiene anche la vicepresidenza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Regione Lombardia: ecco la nuova giunta, fuori Gallera dentro Moratti Fuori Gallera, dentro Letizia Moratti: è una delle novità annunciate dal governatore Attilio Fontana nella mattinata di venerdì 8 gennaio nel corso della presentazione della nuova giunta della Regione Lombardia. La nuova giunta, frutta di un rimpasto tra le forze che compongono la maggioranza della Regione guidata dal leghista Attilio Fontana, vede diverse new entry, cambi di delega e addii. La più clamorosa, come detto, è la fuoriuscita di Giulio Gallera, assessore al Welfare al centro di critiche e polemiche per come ha gestito l’epidemia di Covid ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021): ecco la, fuoridentroFuori, dentro Letizia: è una delle novità annunciate dal governatore Attilio Fontana nella mattinata di venerdì 8 gennaio nel corso della presentazione delladella. La, frutta di un rimpasto tra le forze che compongono la maggioranza dellaguidata dal leghista Attilio Fontana, vede diverse new entry, cambi di delega e addii. La più clamorosa, come detto, è la fuoriuscita di Giulio, assessore al Welfare al centro di critiche e polemiche per come ha gestito l’epidemia di Covid ...

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - fattoquotidiano : Regione Lombardia, Salvini e la carta Moratti per commissariare Fontana. Ma Gallera blocca il rimpasto: vuole un a… - MikeZapMG : RT @Agenzia_Ansa: Regione #Lombardia, #LetiziaMoratti vicepresidente e assessore. Lo ha annunciato il presidente Attilio #Fontana. Giulio #… - angelinascanu : RT @Comincini: Oggi #Fontana decreta, di fatto, il fallimento della sua Giunta. Compone la sua nuova squadra di ex ministri e sindaci, face… -