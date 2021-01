Regione Lombardia, ormai certo: fuori Giulio Gallera, dentro Letizia Moratti (Di venerdì 8 gennaio 2021) ormai sembra deciso: dentro Letizia Moratti, fuori Giulio Gallera. L’ex sindaca di Milano curerà il Welfare e la Sanità nella giunta regionale della Lombardia. Lo ha annunciato il segretario della Lega Matteo Salvini in tv: “Squadra chiusa”. Per saperne di più è convocata uan conferenza stampa venerdì alle 12. Perché non è proprio tutto definito, tranne l’ingresso di Letizia Moratti che dovrebbe ricoprire anche il ruolo di vicepresidente. In Forza Italia dovrebbe restare al suo posto Melania Rizzoli, l’attuale (e quasi ex) vicepresidente Fabrizio Sala ricevere qualche delega in più mentre Alessandro Mattinzoli, attuale assessore allo Sviluppo economico lascerebbe il passo al leghista Guido Guidesi, ex sottosegretario ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 gennaio 2021)sembra deciso:. L’ex sindaca di Milano curerà il Welfare e la Sanità nella giunta regionale della. Lo ha annunciato il segretario della Lega Matteo Salvini in tv: “Squadra chiusa”. Per saperne di più è convocata uan conferenza stampa venerdì alle 12. Perché non è proprio tutto definito, tranne l’ingresso diche dovrebbe ricoprire anche il ruolo di vicepresidente. In Forza Italia dovrebbe restare al suo posto Melania Rizzoli, l’attuale (e quasi ex) vicepresidente Fabrizio Sala ricevere qualche delega in più mentre Alessandro Mattinzoli, attuale assessore allo Sviluppo economico lascerebbe il passo al leghista Guido Guidesi, ex sottosegretario ...

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - Agenzia_Italia : Le famiglie di 120 vittime del Covid hanno già fatto causa a Governo e Lombardia - CarieriF : RT @MonicaForteM5S: Oggi sul @fattoquotidiano ho denunciato i possibili illeciti sanati dalle deroghe sui rifiuti in periodo COVID. Le due… - walter63631215 : RT @tordi_luciano: Cambio di passo in regione Lombardia, da oggi si procederà al passo dell'oca. -