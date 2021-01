Regione Lombardia, Letizia Moratti entra in Giunta : sarà Vice Presidente e Assessore al Welfare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana questa mattina ha dichiarato che nella nuova Giunta entra Letizia Moratti con i ruoli di VicePresidente e Assessore al Welfare. Moratti è stata Ministro della Pubblica Istruzione nel governo Berlusconi e Sindaco di Milano. entrano in Giunta anche due attuali deputati della Lega: l’ex ministro per la Famiglia Alessandra Locatelli e l’ex sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Guido Guidesi all’epoca del primo governo Conte. Leggi su webzeta (Di venerdì 8 gennaio 2021) IldellaAttilio Fontana questa mattina ha dichiarato che nella nuovacon i ruoli dialè stata Ministro della Pubblica Istruzione nel governo Berlusconi e Sindaco di Milano.no inanche due attuali deputati della Lega: l’ex ministro per la Famiglia Alessandra Locatelli e l’ex sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Guido Guidesi all’epoca del primo governo Conte.

