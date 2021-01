Reggia di Caserta, aggiudicato il servizio di manutenzione programmata (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDiventa realtà alla Reggia di Caserta, l’attività di manutenzione programmata con personale qualificato e specializzato, servizio che mancava da anni al sito monumentale patrimonio dell’Unesco, dove la manutenzione si faceva a singhiozzo. La Direzione del Museo, affidata a Tiziana Maffei, ha infatti aggiudicato l’appalto per il “servizio di manutenzione programmata di pulizia e disinfestazione del Complesso Reggia di Caserta” alla ditta “Gruppo SIA.S.S. srl”. In una nota, la Maffei sottolinea come “il nuovo servizio di pulizia e disinfestazione della Reggia di Caserta concorrerà anche alla cura e alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDiventa realtà alladi, l’attività dicon personale qualificato e specializzato,che mancava da anni al sito monumentale patrimonio dell’Unesco, dove lasi faceva a singhiozzo. La Direzione del Museo, affidata a Tiziana Maffei, ha infattil’appalto per il “didi pulizia e disinfestazione del Complessodi” alla ditta “Gruppo SIA.S.S. srl”. In una nota, la Maffei sottolinea come “il nuovodi pulizia e disinfestazione delladiconcorrerà anche alla cura e alla ...

