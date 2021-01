Regé-Jean Page, il duca di Bridgerton sarà il nuovo James Bond? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Regé-Jean Page da Bridgerton a James Bond. Il duca di Hastings della serie di Netflix che ha stregato milioni di telespettatori potrebbe presto vestire i panni di 007. Lo rivela a Variety Alex Apati, rappresentante della società di scommesse Ladbrokes, che ha già avanzato diversi nomi che potrebbero sostituire Daniel Craig nel ruolo della spia più famosa del mondo. “Bridgerton”: le immagini della serie tv Netflix guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 gennaio 2021)da. Ildi Hastings della serie di Netflix che ha stregato milioni di telespettatori potrebbe presto vestire i panni di 007. Lo rivela a Variety Alex Apati, rappresentante della società di scommesse Ladbrokes, che ha già avanzato diversi nomi che potrebbero sostituire Daniel Craig nel ruolo della spia più famosa del mondo. “”: le immagini della serie tv Netflix guarda le foto Leggi ...

hazzfs : RT @Hln3A: Rege-Jean Page: 'Succedeva così, che la chiamavo (a Phoebe Dynevor) e uscivamo insieme per esercitarci nella vita reale. Ce ne a… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Can Yaman e Regé Jean Page, tutto sui due belli del momento. Il primo sarà il nuovo #Sandokan, l'altr… - cappelIaiomatto : Can Yaman e Regé Jean Page, tutto sui due belli del momento. Il primo sarà il nuovo #Sandokan, l'altro è il duca di… - davidedesario : Tutti pazzi per Bridgerton, la serie con Regè-Jean Page ambientata nell'ottocento tra romanticismo e nobiltà… - TweetNotizie : Tutti pazzi per Bridgerton, la serie con Regè-Jean Page ambientata nell'ottocento tra romanticismo e nobiltà -

Ultime Notizie dalla rete : Regé Jean Tutta Europa teme l'ondata di Natale Euronews Italiano