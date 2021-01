Recovery: vertice ad alta tensione, continua duello Conte-Renzi, verso resa conti in Cdm (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - vertice ad alta tensione questa sera a Palazzo Chigi sul Recovery plan. Tre ore e mezzo di confronto che non ricompattano la maggioranza, anzi. Volano stracci e la crisi viene evocata a chiare lettere nel corso della riunione: il vice segretario dem, Andrea Orlando, dice che a questo punto lo strappo è possibile, dunque è necessario mettere al sicuro il Piano. Eppure il premier Giuseppe Conte aveva aperto l'incontro tendendo la mano, nel tentativo di ricucire. "Tutti i contributi delle varie forze politiche - ha esordito il presidente del Consiglio - sono serviti a migliorare l'attuale bozza di lavoro del Recovery Plan. Non abbiamo potuto accogliere tutte le richieste di ciascuna forza politica, dobbiamo sempre tener conto dell'equilibrio complessivo. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) -adquesta sera a Palazzo Chigi sulplan. Tre ore e mezzo di confronto che non ricompattano la maggioranza, anzi. Volano stracci e la crisi viene evocata a chiare lettere nel corso della riunione: il vice segretario dem, Andrea Orlando, dice che a questo punto lo strappo è possibile, dunque è necessario mettere al sicuro il Piano. Eppure il premier Giuseppeaveva aperto l'incontro tendendo la mano, nel tentativo di ricucire. "Tutti i contributi delle varie forze politiche - ha esordito il presidente del Consiglio - sono serviti a migliorare l'attuale bozza di lavoro delPlan. Non abbiamo potuto accogliere tutte le richieste di ciascuna forza politica, dobbiamo sempre tener conto dell'equilibrio complessivo. Ma ...

petergomezblog : “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano un nuovo pretesto per la rottura al vertice di maggior… - Agenzia_Ansa : Tensioni al #vertice a palazzo Chigi sul #Recovery. Italia Viva chiede il Mes e il Ponte sullo Stretto. #ANSA… - fanpage : Ultim'ora Tensione al vertice sul Recovery. Siamo ad un passo dalla rottura finale. - federicovf69 : RT @ElioLannutti: 'Subito il Mes e il Ponte sullo stretto': i renziani cercano la rottura al vertice. Conte: 'Non c’entrano col Recovery. N… - infoitinterno : Recovery, tensione al vertice di governo. Renzi: 'Il testo non c'è'. Cdm forse martedì -