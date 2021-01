**Recovery: Renzi, ‘non ho chiesto di inserire Ponte Stretto nel piano’** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Leggo che avrei chiesto di inserire il #PonteSulloStretto nel Recovery. Non è così. Come ho detto oggi su Rete4 da Barbara Palombelli, comunque la si pensi sul Ponte (io sono a favore da sempre) è tecnicamente impossibile inserirlo nel RecoveryPlan. Ascoltare prima di criticare?”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Leggo che avreidiil #Sullonel Recovery. Non è così. Come ho detto oggi su Rete4 da Barbara Palombelli, comunque la si pensi sul(io sono a favore da sempre) è tecnicamente impossibile inserirlo nel RecoveryPlan. Ascoltare prima di criticare?”. Lo scrive Matteosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fanpage : Ultim'ora Tensione al vertice sul Recovery. Siamo ad un passo dalla rottura finale. - fattoquotidiano : Conte a Renzi: “Mai venuta meno apertura al dialogo. Recovery plan migliorato grazie ai contributi dei partiti, ora… - ilfoglio_it : La nuova bozza del Pnrr accoglie alcune delle proposte del senatore di Scandicci. Ma da Iv mostrano scetticismo: 'Q… - eErgaOmnes : RT @ElioLannutti: 'Subito il Mes e il Ponte sullo stretto': i renziani cercano la rottura al vertice. Conte: 'Non c’entrano col Recovery. N… - laura_ceruti : @AndreaOrlandosp @mariolavia Italia Viva non da più parte della maggioranza? Ancora non mi pare che Renzi abbia rit… -