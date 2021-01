Recovery Plan | von der Leyen loda Conte | puntuale salvagente europeo alle 4 sinistre

fattoquotidiano : Conte a Renzi: “Mai venuta meno apertura al dialogo. Recovery plan migliorato grazie ai contributi dei partiti, ora… - ItaliaViva : Se il presidente del Consiglio vuole andare in Aula perché pensa di avere il voto dei 'responsabili' vada, è un suo… - petergomezblog : Recovery plan, salgono a 19,7 miliardi i fondi per la sanità. Per turismo e cultura +5 miliardi, per le infrastrutt… - cocchi2a : RT @Patty66509580: #ScassaPalle Recovery plan, a Italia Viva non va bene nemmeno la nuova bozza. Bellanova e Bonetti vogliono più soldi per… - CorriereCitta : Recovery Plan, i manager chiedono al Governo più coinvolgimento -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan

ROME, JAN 8 - European Commission President Ursula von der Leyen said Friday that talks with Rome on how Italy should use the money it will the from the EU's COVID-19 Recovery Fund were going well. "A ...ROMA (ITALPRESS) – “C’è necessità di coinvolgere un numero molto elevato di competenze, di manager, professionisti, esperti e soprattutto organizzarli”. Così Mario Mantovani, presidente di CIDA, la co ...