Recovery Plan, ecco la bozza punto per punto. Renzi bombarda: "Prendiamo il Mes". Se Conte e M5s si dividono crolla tutto (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Ci vuole il Mes". Matteo Renzi al Tg2 Post rilancia la battaglia finale, una "provocazione" che rischia di creare una frattura tra Giuseppe Conte, interessato a restare premier cedendo alle richieste di Italia Viva, e il Movimento 5 Stelle che finora ha blindato il presidente del Consiglio ma che è assolutamente contrario al Mes. tutto questo a poche ore dall'arrivo sul tavolo di Palazzo Chigi della bozza del Recovery Plan, il pacchetto di stimoli e prestiti NextGenerationEU per 750 miliardi di euro. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) messo a punto dai tecnici del MEF e che entro stasera verrà esaminato dai ministri punta su sei obiettivi: Digitalizzazione, innovazione, competitività; Rivoluzione verde e transizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Ci vuole il Mes". Matteoal Tg2 Post rilancia la battaglia finale, una "provocazione" che rischia di creare una frattura tra Giuseppe, interessato a restare premier cedendo alle richieste di Italia Viva, e il Movimento 5 Stelle che finora ha blindato il presidente del Consiglio ma che è assolutamente contrario al Mes.questo a poche ore dall'arrivo sul tavolo di Palazzo Chigi delladel, il pacchetto di stimoli e prestiti NextGenerationEU per 750 miliardi di euro. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) messo adai tecnici del MEF e che entro stasera verrà esaminato dai ministri punta su sei obiettivi: Digitalizzazione, innovazione, competitività; Rivoluzione verde e transizione ...

