Recovery Plan da 222 miliardi. Quasi 20 destinati alla Sanità. Conte accoglie le richieste di Italia Viva. Renzi non ha più scuse. Ma adesso alza la posta sul Mes e la delega ai Servizi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mosse e contromosse, timide aperture e passi indietro, stalli alla "messicana" e prove di dialogo. Che stasera alle 18 quando il premier Giuseppe Conte riunirà i capi delegazione di maggioranza dopo aver inviato loro ieri la nuova bozza del Recovery Plan, dovrà possibilmente far uscire i giallorossi dall'empasse. Aumentano gli investimenti, che arrivano a quota 70%, mentre scendono al 21% gli incentivi; impatto sul Pil del 3%, più soldi alla Sanità ma resta irrisolto il nodo della governance, che sarà sciolto in "ulteriori passaggi". E' questo in estrema sintesi il punto, oltre al nodo delega ai Servizi che, dopo quello che è accaduto ia Washington per Italia Viva è sempre "più urgente" che il premier ...

