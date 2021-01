Recovery plan, a Italia Viva non va bene nemmeno la nuova bozza. Bellanova e Bonetti vogliono più soldi per i loro ministeri (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova il tempo sarebbe già finito. Per quella della Famiglia Elena Bonetti vuole (ancora) una motivazione sul no al Mes. Se l’anomala pre-crisi che dura da un mese doveva essere risolta sotto il profilo politico le ministre di Italia Viva fanno intendere che nemmeno oggi c’è la volontà di distendere i toni. Se invece il punto doveva essere il merito, per Bellanova e Bonetti il risultato delle 13 cartelle del nuovo testo del Recovery plan pare non sia soddisfacente nemmeno a questo giro. E però parlano dei budget dei rispettivi ministeri, più o meno esclusivamente, cambiando di nuovo il centro della discussione (che, come si ricorderà, Matteo Renzi aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per la ministra dell’Agricoltura Teresail tempo sarebbe già finito. Per quella della Famiglia Elenavuole (ancora) una motivazione sul no al Mes. Se l’anomala pre-crisi che dura da un mese doveva essere risolta sotto il profilo politico le ministre difanno intendere cheoggi c’è la volontà di distendere i toni. Se invece il punto doveva essere il merito, peril risultato delle 13 cartelle del nuovo testo delpare non sia soddisfacentea questo giro. E però parlano dei budget dei rispettivi, più o meno esclusivamente, cambiando di nuovo il centro della discussione (che, come si ricorderà, Matteo Renzi aveva ...

