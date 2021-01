**Recovery: Leu, ‘piano migliorato, Mes? Renzi cerca pretesti'** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Il piano è molto migliorato. Ci sono tutte le condizioni per avere quello spirito costruttivo di cui ha parlato il presidente Mattarella. La Bellanova? Le sue non mi sembrano parole in quel senso...”. Lo dice la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, arrivando a palazzo Chigi per la riunione del Prenier Giuseppe Conte e la maggioranza sul Recovery. “Non si può non riconoscere che sono stati fatti passi avanti -aggiunge Federico Fornaro, capogruppo alla Camera- noi auspichiamo una discussione costruttiva ma se qualcuno ha già deciso...”. Che vi aspettate? “Renzi ha molta fantasia”. E se IV chiede il Mes? “Dentro questo Parlamento non c'è una maggioranza il Mes. Poi se uno vuole trovare pretesti. Percentuale su come va a finire? I bookmakers non accettano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Il piano è molto. Ci sono tutte le condizioni per avere quello spirito costruttivo di cui ha parlato il presidente Mattarella. La Bellanova? Le sue non mi sembrano parole in quel senso...”. Lo dice la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, arrivando a palazzo Chigi per la riunione del Prenier Giuseppe Conte e la maggioranza sul Recovery. “Non si può non riconoscere che sono stati fatti passi avanti -aggiunge Federico Fornaro, capogruppo alla Camera- noi auspichiamo una discussione costruttiva ma se qualcuno ha già deciso...”. Che vi aspettate? “ha molta fantasia”. E se IV chiede il? “Dentro questo Parlamento non c'è una maggioranza il. Poi se uno vuole trovare. Percentuale su come va a finire? I bookmakers non accettano ...

Roma, 8 gen (Adnkronos) - Sul Recovery plan "restano alcune questioni sulle quali e' importante delineare e meglio precisare i progetti nell'ambito della Green Economy e non trascurare gli investiment ...

Governo, tensione alle stelle. Bellanova: Conte al capolinea; Di Maio: si vada avanti

Alle 18 il premier Conte incontra i capi delegazione per fare un punto "politico" sul documento riscritto ieri e che dovrà essere portato in sede europea. Ma Italia Viva non è ancora convinta delle mo ...

