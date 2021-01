**Recovery: Leu, ‘piano migliorato, Mes? Renzi cerca pretesti’** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Il piano è molto migliorato. Ci sono tutte le condizioni per avere quello spirito costruttivo di cui ha parlato il presidente Mattarella. La Bellanova? Le sue non mi sembrano parole in quel senso…”. Lo dice la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, arrivando a palazzo Chigi per la riunione del Prenier Giuseppe Conte e la maggioranza sul Recovery. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Il piano è molto. Ci sono tutte le condizioni per avere quello spirito costruttivo di cui ha parlato il presidente Mattarella. La Bellanova? Le sue non mi sembrano parole in quel senso…”. Lo dice la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, arrivando a palazzo Chigi per la riunione del Prenier Giuseppe Conte e la maggioranza sul Recovery. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

