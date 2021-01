Real Madrid, Zidane scopre le carte: “Il futuro di Modric e Ramos? Ecco la verità” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zinédine Zidane potrà regolarmente sedersi sulla panchina del Real Madrid nella sfida in programma sabato 9 Gennaio contro l'Osasuna.Real Madrid, Zidane in isolamento dopo contatti con un positivo: può saltare la semifinale di Supercoppa SpagnolaIl tecnico francese ha temuto di non farcela poiché nei giorni scorsi era entrato in contatto con un positivo al covid19 ma, avendo trascorso un breve periodo in isolamento e dopo esser risultato negativo al tampone effettuato in data odierna, è arrivata la conferma che potrà guidare i Blancos direttamente dal terreno di gioco dello stadio 'El Sadar di Pamplona'.Nella rituale conferenza stampa pre match Zizou, oltre che della partita ("molto difficile") di domani, ha affrontato questioni molto calde di calciomercato. Di seguito le ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zinédinepotrà regolarmente sedersi sulla panchina delnella sfida in programma sabato 9 Gennaio contro l'Osasuna.in isolamento dopo contatti con un positivo: può saltare la semifinale di Supercoppa SpagnolaIl tecnico francese ha temuto di non farcela poiché nei giorni scorsi era entrato in contatto con un positivo al covid19 ma, avendo trascorso un breve periodo in isolamento e dopo esser risultato negativo al tampone effettuato in data odierna, è arrivata la conferma che potrà guidare i Blancos direttamente dal terreno di gioco dello stadio 'El Sadar di Pamplona'.Nella rituale conferenza stampa pre match Zizou, oltre che della partita ("molto difficile") di domani, ha affrontato questioni molto calde di calciomercato. Di seguito le ...

Eurosport_IT : Milano resiste al parziale del Real Madrid e sbanca il Wizink Center dopo 16 anni: il 2021 inizia col botto per l’… - OlimpiaMI1936 : Tiri liberi per finire. Contro il Real Madrid stasera alle 21 diretta su Eurosport Player #insieme - 33Tigri : RT @mariocastelli: Ricky Moraschini ha conquistato 10 rimbalzi contro il Real Madrid, suo massimo in carriera. L’ultimo giocatore italiano… - Guaglia6 : RT @mariocastelli: Ricky Moraschini ha conquistato 10 rimbalzi contro il Real Madrid, suo massimo in carriera. L’ultimo giocatore italiano… - Basketcaffe : RT @mariocastelli: Ricky Moraschini ha conquistato 10 rimbalzi contro il Real Madrid, suo massimo in carriera. L’ultimo giocatore italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Ramos non vuole rinnovi al ribasso Corriere dello Sport.it EuroLeague - L'Olimpia Milano resiste e vince in casa del Real Madrid

Ma ancora, i liberi di Rodriguez firmano la seconda volta nella storia dell'EuroLague, che l'Olimpia vince a Madrid (e in stagione è 2-0). Partita quasi perfetta dell'Olimpia al Wizink Center contro ...

Real Madrid, Zidane: «Mi aspetto tre rinnovi»

Zidane, allenatore del Real Madrid, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Sergio Ramos, Modric e Vazquez: le sue parole Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha fatto il punto sul fu ...

Ma ancora, i liberi di Rodriguez firmano la seconda volta nella storia dell'EuroLague, che l'Olimpia vince a Madrid (e in stagione è 2-0). Partita quasi perfetta dell'Olimpia al Wizink Center contro ...Zidane, allenatore del Real Madrid, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Sergio Ramos, Modric e Vazquez: le sue parole Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha fatto il punto sul fu ...