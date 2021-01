Real Madrid, Zidane negativo al tampone. Ci sarà domani contro l’Osasuna (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sospiro di sollievo per il Real Madrid e per Zinedine Zidane che sarà presente domani a Pamplona per guidare i suoi uomini contro l’Osasuna (ore 21.00). È arrivato il placet de La Liga dopo che il Real Madrid ha informato dell’esito negativo al tampone effettuato al tecnico francese. Zinedine Zidane era rimasto isolato dopo essere stato in contatto con una persona positiva al Covid-19. Per questa ragione è stato sottoposto immediatamente al test che avendo dato esito negativo, fa finire l’isolamento del tecnico francese. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sospiro di sollievo per ile per Zinedinechepresentea Pamplona per guidare i suoi uomini(ore 21.00). È arrivato il placet de La Liga dopo che ilha informato dell’esitoaleffettuato al tecnico francese. Zinedineera rimasto isolato dopo essere stato in contatto con una persona positiva al Covid-19. Per questa ragione è stato sottoposto immediatamente al test che avendo dato esito, fa finire l’isolamento del tecnico francese. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LDallepalle : Ragazzi qui a Torino c’è gente che gira in macchina da soli con la mascherina... siete più stupidi dell’arbitro di… - LuigiBevilacq17 : RT @AndreaInterNews: La cosa peggiore sarà vedere crollare tutto ciò che è stato costruito, ambiziosamente e lentamente, in questi anni. Gi… - f1grandprixit : #F1 | Sainz: “Ferrari e McLaren come Real Madrid e Barça, sono le migliori scuderie della storia” - BiRaskolnikov : Lukaku al Real Madrid? Che ci va a fare, il ds? Cambia mestiere ? - cmercatoweb : ???? Beffa in arrivo per la #Juventus: la strategia di #Raiola per #Haaland -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Ramos non vuole rinnovi al ribasso Corriere dello Sport.it F1 | Sainz: “Ferrari e McLaren come Real Madrid e Barça, sono le migliori scuderie della storia”

Carlos Sainz è oramai focalizzato sulla nuova avventura che lo vedrà protagonista a partire dalla nuova stagione con la Ferrari. Lo spagnolo, che a fine 2020 ha salutato la McLaren dove ha ottenuto gr ...

All’insegna della solidarietà Savoia e Borbone delle Due Sicilia con il Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano

S.A.R. il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie e S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ascritti come membri del Comitato d'Onore del CIS.

Carlos Sainz è oramai focalizzato sulla nuova avventura che lo vedrà protagonista a partire dalla nuova stagione con la Ferrari. Lo spagnolo, che a fine 2020 ha salutato la McLaren dove ha ottenuto gr ...S.A.R. il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie e S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ascritti come membri del Comitato d'Onore del CIS.