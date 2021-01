Real Madrid, piace Demiral della Juventus. Le ultime (Di venerdì 8 gennaio 2021) Calciomercato Juventus: anche il Real Madrid su Demiral. Le ultime sul futuro del centrale turco che piace a mezza Europa Fanatik riporta nuove indiscrezioni sul futuro di Merih Demiral, centrale turco della Juventus. Il Real Madrid sarebbe l’ultima squadra ad essersi interessata al classe 1998. Oltre ai Blancos l’ex Sassuolo è seguito anche da Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham e Leicester. Per il momento il club bianconero non ha intenzione di cederlo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Calciomercato: anche ilsu. Lesul futuro del centrale turco chea mezza Europa Fanatik riporta nuove indiscrezioni sul futuro di Merih, centrale turco. Ilsarebbe l’ultima squadra ad essersi interessata al classe 1998. Oltre ai Blancos l’ex Sassuolo è seguito anche da Atletico, Liverpool, Tottenham e Leicester. Per il momento il club bianconero non ha intenzione di cederlo. Leggi su Calcionews24.com

EuroLeague - Olimpia Milano vs Real Madrid: diretta 4° quarto 33'

Il Real Madrid viene da 11 vittorie nelle ultime 12 gare di EuroLeague, nonostante abbia perso Campazzo e Randolph. stasera (palla a due ore 21:00, diretta Eurosport player) sarà priva anche ...

