Real Madrid | Benzema e lo scandalo sextape | la Procura lo rinvia a giudizio | rischia fino a 5 anni di carcere

Guai in vista per Karim Benzema. La Procura di Versailles ha rinviato a giudizio l'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, che verrà processato con l'accusa di "tentato ricatto" ai danni di squadra Mathieu Valbuena: centrocampista dell'Olympiacos e suo ex compagno di Nazionale nel 2015, quando emerse lo scandalo legato a un video a luci rosse.Nella fattispecie Benzema, durante un ritiro dei Bleus a Clairefontaine, venne sollecitato da un amico con precedenti penali a convincere Valbuena a pagare 150.000 euro per impedire la pubblicazione di un video intimo del giocatore con la compagna. Ad inchiodare l'attaccante, alcune intercettazioni che portarono ad un'immediata esclusione di Benzema dalla Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Ramos non vuole rinnovi al ribasso Corriere dello Sport.it F1, Sainz: “La Ferrari è come il Real Madrid, non ho avuto nessun dubbio”

F1, le parole del nuovo pilota della Ferrari Carlos Sainz: "La Ferrari è come il Real Madrid, non ho avuto nessun dubbio" ...

Real Madrid: Zidane negativo e fuori dall’isolamento, contro l’Osasuna ci sarà

Real Madrid - Zinedine Zidane è risultato negativo al tampone ed esce all'isolamento iniziato dopo il contatto con un positivo.

F1, le parole del nuovo pilota della Ferrari Carlos Sainz: "La Ferrari è come il Real Madrid, non ho avuto nessun dubbio"

Real Madrid - Zinedine Zidane è risultato negativo al tampone ed esce all'isolamento iniziato dopo il contatto con un positivo.