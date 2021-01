Radicali | ennesima beffa con nuovo bando | solo spot da Raggi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “I bandi dell’amministrazione capitolina per l’accoglienza delle famiglie rom in uscita dai campi e per ‘il sostegno all’inclusione attiva e all’accompagnamento educativo e di integrazione sociale’ sanciscono il fallimento definitivo del piano per il superamento dei campi elaborato nel 2017, definito ‘un capolavoro’ da Beppe Grillo.” “Evidentemente, Virginiavuole portare a casa qualcosa in vista delle amministrative, dato che nella scorsa campagna elettorale aveva promesso la chiusura dei campi. Questa strada pero’, ancora una volta, non e’ quella giusta”. Cosi’ in una nota Leone Barilli e Francesco Mingiardi, rispettivamente segretario e presidente diRoma. “Innanzitutto questi bandi sono costosissimi- affermano- numeri alla mano, una famiglia di sei persone arriverebbe a costare piu’ di centomila euro l’anno per alloggio, vitto ...