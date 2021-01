Quindi quello incoraggiato da Trump è stato un tentato golpe? La parola agli esperti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Manifestanti davanti al Congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. (crediti: Samuel Corum/Getty Images)Il 6 gennaio 2021 sarà una data che rimarrà sulle pagine più buie della storia americana moderna. Al momento però fa ancora parte della cronaca e ci sono molti aspetti ancora da comprendere. Centinaia di rivoltosi di estrema destra e sostenitori del presidente uscente Donald Trump si sono riuniti a Washington, invadendo e occupando il Congresso degli Stati Uniti. Un grave attacco, violento e antidemocratico, istigato e sostenuto in modo esplicito dallo stesso Trump. Un tentativo di colpo di stato, insomma: un golpe a tutti gli effetti. L’occasione è stata la seduta plenaria di Camera e Senato per ratificare la vittoria di Joe Biden alla presidenza. Un atto simbolico e formale, dal momento che si tratta di una ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021) Manifestanti davanti al Congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. (crediti: Samuel Corum/Getty Images)Il 6 gennaio 2021 sarà una data che rimarrà sulle pagine più buie della storia americana moderna. Al momento però fa ancora parte della cronaca e ci sono molti aspetti ancora da comprendere. Centinaia di rivoltosi di estrema destra e sostenitori del presidente uscente Donaldsi sono riuniti a Washington, invadendo e occupando il Congresso degli Stati Uniti. Un grave attacco, violento e antidemocratico, istigato e sostenuto in modo esplicito dallo stesso. Un tentativo di colpo di, insomma: una tutti gli effetti. L’occasione è stata la seduta plenaria di Camera e Senato per ratificare la vittoria di Joe Biden alla presidenza. Un atto simbolico e formale, dal momento che si tratta di una ...

