Quattro misure urgenti per la scuola e il resto del paese (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non ci possiamo concedere il lusso di ricommettere gli stessi errori di giugno. Bisogna cablare le scuole, dare incentivi economici per le linee fisse casalinghe e l’acquisto di computer, e immaginare un luogo di formazione nazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non ci possiamo concedere il lusso di ricommettere gli stessi errori di giugno. Bisogna cablare le scuole, dare incentivi economici per le linee fisse casalinghe e l’acquisto di computer, e immaginare un luogo di formazione nazionale. Leggi

Massimo10489625 : RT @LaVeritaWeb: Dopo una notte di sangue in Campidoglio, la proclamazione del democratico. Misure per riportare l'ordine, dubbi sulle fall… - AA311922 : RT @LaVeritaWeb: Dopo una notte di sangue in Campidoglio, la proclamazione del democratico. Misure per riportare l'ordine, dubbi sulle fall… - tweety70il : RT @LaVeritaWeb: Dopo una notte di sangue in Campidoglio, la proclamazione del democratico. Misure per riportare l'ordine, dubbi sulle fall… - PaoloBMb70 : RT @LaVeritaWeb: Dopo una notte di sangue in Campidoglio, la proclamazione del democratico. Misure per riportare l'ordine, dubbi sulle fall… - CasagrandeStef : RT @LaVeritaWeb: Dopo una notte di sangue in Campidoglio, la proclamazione del democratico. Misure per riportare l'ordine, dubbi sulle fall… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro misure Quattro misure urgenti per la scuola e il resto del paese - Massimo Mantellini Internazionale Coronavirus – PLR : dopo tanta incertezza e incoerenza, che il Ticino alzi la voce!

Chiusure totali o misure mirate: occorre scegliere una via. Ma non si chiudano le scuole! * * * Riceviamo e volentieri pubblichiamo in forma integrale. È nostra ferma opinione che i Cantoni (non ...

Quattro misure urgenti per la scuola e il resto del paese

Non ci possiamo concedere il lusso di ricommettere gli stessi errori di giugno. Bisogna cablare le scuole, dare incentivi economici per le linee fisse casalinghe e l’acquisto di computer, e immaginare ...

Chiusure totali o misure mirate: occorre scegliere una via. Ma non si chiudano le scuole! * * * Riceviamo e volentieri pubblichiamo in forma integrale. È nostra ferma opinione che i Cantoni (non ...Non ci possiamo concedere il lusso di ricommettere gli stessi errori di giugno. Bisogna cablare le scuole, dare incentivi economici per le linee fisse casalinghe e l’acquisto di computer, e immaginare ...