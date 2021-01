Quando Renzi nel 2012 gridava: “Non c’è più spazio per i veti dei partitini” (Di venerdì 8 gennaio 2021) La coerenza non è una prerogativa dei politici, questo si sa. Ma la rete non dimentica e costringe tutti a fare i conti con dichiarazioni e promesse che in alcuni casi sono talmente incoerenti e contraddittorie rispetto a comportamenti successivi, da far sganasciare dalle risate (se non ci fosse da piangere). Nelle ore della crisi ventilata da Matteo Renzi e Italia Viva, che da settimane minacciano Giuseppe Conte avanzando pretese su pretese, un tuffo nel passato è più che mai utile. Il Matteo Renzi che in queste ore gioca la sua partita al rialzo, dall’alto del suo partitino, è lo stesso Matteo Renzi che per diverso tempo ha detto “No ai veti dei partitini“, ha invocato “patti chiari” e “governi stabili”. Lo stesso che ne 2019 ha detto che “non si fa politica con i risentimenti personali ma mettendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) La coerenza non è una prerogativa dei politici, questo si sa. Ma la rete non dimentica e costringe tutti a fare i conti con dichiarazioni e promesse che in alcuni casi sono talmente incoerenti e contraddittorie rispetto a comportamenti successivi, da far sganasciare dalle risate (se non ci fosse da piangere). Nelle ore della crisi ventilata da Matteoe Italia Viva, che da settimane minacciano Giuseppe Conte avanzando pretese su pretese, un tuffo nel passato è più che mai utile. Il Matteoche in queste ore gioca la sua partita al rialzo, dall’alto del suo partitino, è lo stesso Matteoche per diverso tempo ha detto “No aidei“, ha invocato “patti chiari” e “governi stabili”. Lo stesso che ne 2019 ha detto che “non si fa politica con i risentimenti personali ma mettendo ...

