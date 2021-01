Puglia in zona gialla dopo la fine settimana dell’Italia arancione: ordinanza del ministro, validità fino al 15 giugno Le restrizioni superiori saranno per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tweet di Roberto Speranza, ministro della Salute: Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione perché il virus circola molto e l’indice del contagio è in crescita. L'articolo Puglia in zona gialla dopo la fine settimana dell’Italia arancione: ordinanza del ministro, validità fino al 15 giugno <small class="subtitle">Le ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tweet di Roberto Speranza,della Salute: Ho firmato una nuovache porta inle regioni. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione perché il virus circola molto e l’indice del contagio è in crescita. L'articoloinladelal 15 Le ...

