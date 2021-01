Puglia, emergenza Covid: medici di base disponibili a vaccinare cittadini (Di venerdì 8 gennaio 2021) BARI - I medici di famiglia pugliesi, aderenti a Cgil, Smi, Simet e Snami, hanno ribadito oggi, durante una riunione con l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e il direttore del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021) BARI - Idi famiglia pugliesi, aderenti a Cgil, Smi, Simet e Snami, hanno ribadito oggi, durante una riunione con l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e il direttore del ...

FairyRainDarcy : RT @FairyRainDarcy: EMERGENZA ASSOLUTA DOLCE OMERO FIV+ e CIECO VIVE PER STRADA! É in Puglia, ha bisogno di aiuto urgente, da solo non ries… - Trmtv : Emergenza coronavirus Puglia, aggiornamento dell’8 gennaio - Trmtv : Emergenza Covid, Anelli: “In Puglia vaccinare subito i medici di base” - antonellamorga : RT @cgilpuglia: ?? In Puglia a rischio 16mila posti di lavoro dopo lo sblocco dei licenziamenti, il commento di @GesmundoPino: 'Rinnovare il… - BImprese : #cciaalecce Bando #SalentoRiparte. #Contributo a fondo perduto per sostenere le #imprese salentine a seguito dell'… -