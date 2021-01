Pronti per marzo i nuovi iPad Pro 2021: le previsioni emerse (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci sarà probabilmente modo di assistere alla presentazione di iPad Pro 2021 nel mese di marzo: come riportato da ‘imore.com‘, sono attesi modelli da 11 e 12.9 pollici, seppur con differenze davvero minime rispetto alla precedente generazione dal punto di vista del design (cosa gradita, soprattutto per quelli che di recente hanno investito per acquistare gli accessori originali, che potrebbero continuare ad andare bene anche sui modelli in arrivo). Una prima novità riguarda il fronte audio: diminuirà, infatti, il numero di fori dedicati a ciascuno dei 4 altoparlanti (circa 2/3 in meno, passando dagli attuali 13 ai futuri 4 o 5 al massimo), mentre dovremmo imbatterci in una possibile ricollocazione delle casse. Poche le differenze dal punto di vista fotografico, che dovrebbe restare uguale nella forma (probabilmente anche nella ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci sarà probabilmente modo di assistere alla presentazione diPronel mese di: come riportato da ‘imore.com‘, sono attesi modelli da 11 e 12.9 pollici, seppur con differenze davvero minime rispetto alla precedente generazione dal punto di vista del design (cosa gradita, soprattutto per quelli che di recente hanno investito per acquistare gli accessori originali, che potrebbero continuare ad andare bene anche sui modelli in arrivo). Una prima novità riguarda il fronte audio: diminuirà, infatti, il numero di fori dedicati a ciascuno dei 4 altoparlanti (circa 2/3 in meno, passando dagli attuali 13 ai futuri 4 o 5 al massimo), mentre dovremmo imbatterci in una possibile ricollocazione delle casse. Poche le differenze dal punto di vista fotografico, che dovrebbe restare uguale nella forma (probabilmente anche nella ...

