Probabili formazioni Juventus-Sassuolo, diciassettesima giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Sassuolo, match della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Allianz Stadium altro impegno complicato per i bianconeri che non possono però prescindere da una vittoria, e che sia anche convincente. I neroverdi, dal canto loro, vogliono riscattare un periodo piuttosto opaco, anche dal punto di vista realizzativo. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 10 gennaio, diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A. Andiamo dunque a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI Juventus – Pirlo alle prese con il focolaio di coronavirus in casa bianconera: dovrà rinunciare senz’altro ai due terzini Cuadrado e Alex Sandro, possibile si possa vedere Chiellini ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ledi, match delladi. All’Allianz Stadium altro impegno complicato per i bianconeri che non possono però prescindere da una vittoria, e che sia anche convincente. I neroverdi, dal canto loro, vogliono riscattare un periodo piuttosto opaco, anche dal punto di vista realizzativo. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 10 gennaio, diretta tv in esclusiva su Sky SportA. Andiamo dunque a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Pirlo alle prese con il focolaio di coronavirus in casa bianconera: dovrà rinunciare senz’altro ai due terzini Cuadrado e Alex Sandro, possibile si possa vedere Chiellini ...

