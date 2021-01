“Positiva” La famosa showgirl italiana mette tutti in guardia su un nuovo preoccupante sintomo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Carmen Di Pietro èal coronavirus. Lalo ha scoperto per caso, su indicazione del suo medico al quale si era rivolta per una sciatalgia. "Avevo un forte dolore alla gamba e il mio medico di famiglia mi ha consigliato un tampone" racconta a Libero. Il risultato è stato una doccia fredda: "Mi sono chiesta: come mai? Il risultato è stato positivo. Non avevo sintomi e non li ho. Zero febbre, molto affanno. Ma non è una passeggiata questo virus". (Continua..) In isolamento a casa, anche il figlio è positivo. Negativa, invece, la figlia di 12 anni, molto provata per questa situazione: "Siamo in isolamento e lei, ormai una donna di casa, però è disperata - spiega - Piange, piange e piange. Io cerco di farle capire che passerà anche questa tempesta". Stare lontana da sua figlia, anche se nella camera accanto, è difficile anche per ...