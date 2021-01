Pomigliano | lettera minatoria con proiettile inviata al sindaco

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Minacce ealdi. Unaè giunta ieri in municipio dove anonimi invitavano ila dimettersi. Nellaanche undi calibro 38. Minacce ealdi“Ieri, al Comune di, mi è stata recapitata una busta contenente un messaggio minatorio e un. Non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

"Non è la prima volta - ha spiegato - che sono vittima di intimidazioni di questo genere. Adesso, però, ho deciso di rendere pubblica la vicenda perché desidero che i cittadini sappiano quello che sta ...Al Comune è arrivata una busta chiusa con una lettera in cui si intima al primo cittadino Del Mastro di dimettersi per il suo bene ...