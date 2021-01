Poco Made in Italy in Rai. Con la crisi vanno spinti i brand italiani. Ma la Tv pubblica non può parlarne bene (Di venerdì 8 gennaio 2021) Siamo di fronte a un evento catastrofico di portata epocale. Con quasi 2 milioni di morti nel mondo la pandemia ha un effetto economico paragonabile alla guerra mondiale. Sono infiniti i calcoli e le previsioni in merito: dalla Banca Mondiale, che dice che nel 2020 sono stati 115 milioni i poveri in più e che entro il 2021 si potrebbe arrivare a 150 milioni, all’Oms, che mette in guardia da problemi psicosociali e di salute mentale aumentati a causa del Covid, fino al governatore di Bankitalia Visco, che parla di shock senza precedenti. Il grande dilemma salute ed economia attraversa il dibattito politico e giornalistico, tra gli altri lo affronta anche Veronica Gentili, la conduttrice di Stasera Italia Weekend su Rete 4, nel suo libro Gli immutabili. Un tema che sta coinvolgendo tutti i talk. In prima linea su questo fronte c’è Nicola Porro, che conduce al lunedì Quarta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Siamo di fronte a un evento catastrofico di portata epocale. Con quasi 2 milioni di morti nel mondo la pandemia ha un effetto economico paragonabile alla guerra mondiale. Sono infiniti i calcoli e le previsioni in merito: dalla Banca Mondiale, che dice che nel 2020 sono stati 115 milioni i poveri in più e che entro il 2021 si potrebbe arrivare a 150 milioni, all’Oms, che mette in guardia da problemi psicosociali e di salute mentale aumentati a causa del Covid, fino al governatore di Bankitalia Visco, che parla di shock senza precedenti. Il grande dilemma salute ed economia attraversa il dibattito politico e giornalistico, tra gli altri lo affronta anche Veronica Gentili, la conduttrice di Stasera Italia Weekend su Rete 4, nel suo libro Gli immutabili. Un tema che sta coinvolgendo tutti i talk. In prima linea su questo fronte c’è Nicola Porro, che conduce al lunedì Quarta ...

