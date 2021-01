Poche parole e tanto lavoro per ricostruire il futuro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stasera il MoVimento 5 Stelle parteciperà alla riunione tra delegazioni portando avanti con forza i temi che dovranno essere al centro del Recovery plan. Il faro del Recovery devono essere le nuove generazioni, partendo innanzitutto dalla scuola, dalla sanità, dalla digitalizzazione, dalla svolta green, dalla garanzia dei diritti e dei servizi essenziali attraverso un ammodernamento massiccio della pubblica amministrazione e della giustizia. I fondi per la sanità devono andare alla sanità pubblica, che dovrà essere sganciata dalla politica; la svolta green deve essere vera e non al servizio di chi ha inquinato il nostro paese per decenni. Le infrastrutture che sosterremo saranno quelle utili al Paese: il Superbonus sta funzionando più di tanti progetti di opere inutili che hanno sprecato miliardi di euro in questi anni. Qualcuno dice che si opporrà ad ogni tipo di spreco nel Recovery. ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stasera il MoVimento 5 Stelle parteciperà alla riunione tra delegazioni portando avanti con forza i temi che dovranno essere al centro del Recovery plan. Il faro del Recovery devono essere le nuove generazioni, partendo innanzitutto dalla scuola, dalla sanità, dalla digitalizzazione, dalla svolta green, dalla garanzia dei diritti e dei servizi essenziali attraverso un ammodernamento massiccio della pubblica amministrazione e della giustizia. I fondi per la sanità devono andare alla sanità pubblica, che dovrà essere sganciata dalla politica; la svolta green deve essere vera e non al servizio di chi ha inquinato il nostro paese per decenni. Le infrastrutture che sosterremo saranno quelle utili al Paese: il Superbonus sta funzionando più di tanti progetti di opere inutili che hanno sprecato miliardi di euro in questi anni. Qualcuno dice che si opporrà ad ogni tipo di spreco nel Recovery. ...

Ultime Notizie dalla rete : Poche parole VIDEO - Fondo, Tour de Ski: le parole di Bruno Felicetti a poche ore dal via delle gare in Val di Fiemme FondoItalia.it How to be at home, un racconto per immagini e parole sull’isolamento di Tanya Davis e Andrea Dorfman

Quando a marzo il mondo si è fermato, ero consapevole che non sarebbe stato breve il tempo che avrei trascorso dentro le mura di casa con i miei genitori. All'inizio ero entusiasta, potevo finalmente ...

iPhone 13: pochi cambiamenti sulla fotocamera, pare

Secondo il noto analista Apple Ming-Chi Kuo, sembra che gli iPhone 13 non godranno di un grande cambiamento per quanto concerne il modulo fotografico.

