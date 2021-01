PlayStation e la nascita di Sony Santa Monica | morto Kelly Flock | una ' leggenda PlayStation'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Dobbiamo purtroppo salutare un veterano dell'industria videoludica, una personalità che magari non tutti conosceranno ma che per gli addetti ai lavori di alcuni anni fa si è dimostrata fondamentale per diverse ragioni. Lewis "ci ha lasciati.ha lavorato come dirigente in grandi aziende come LucasArts, THQ ee forse è soprattutto in quest'ultima che ha lasciato il segno fino a diventare anche CEO diOnline Entertainment. Ma al di là dei ruoli di dirigenza, a lui dobbiamo ladi una grande realtà comee a quanto pare giochi amatissimi come God of War e Twisted Metal. A confermarlo, David Jaffe, papà proprio di Twisted Metal e God of War che nei suoi anni inha ...