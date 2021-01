Pioli “Non pensiamo ad assenze, occhio al Torino, Ibra credo sia out” (Di venerdì 8 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Non pensiamo alle assenze. Siamo concentrati sul match contro il Torino. Ibra non credo sia disponibile per questa gara”. Queste le notizie principali emerse al termine della consueta conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli. Domani sera il “suo” Milan, ampiamente rimaneggiato, affronterà, in casa, il Torino. “Ibrahimovic sta seguendo il suo programma di recupero ma non credo che sarà disponibile domani. Per Saelemaekers e Bennacer l'obiettivo è il rientro contro il Cagliari: stanno meglio ma ancora non hanno forzato. Kjaer è uscito prima dal campo l'altra sera, perchè era un pò affaticato: l'allenamento di domani sarà decisivo. Calhanoglu oggi non si è potuto allenare, vedremo domani”, ha chiarito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Nonalle. Siamo concentrati sul match contro ilnonsia disponibile per questa gara”. Queste le notizie principali emerse al termine della consueta conferenza stampa della vigilia di Stefano. Domani sera il “suo” Milan, ampiamente rimaneggiato, affronterà, in casa, il. “himovic sta seguendo il suo programma di recupero ma nonche sarà disponibile domani. Per Saelemaekers e Bennacer l'obiettivo è il rientro contro il Cagliari: stanno meglio ma ancora non hanno forzato. Kjaer è uscito prima dal campo l'altra sera, perchè era un pò affaticato: l'allenamento di domani sarà decisivo. Calhanoglu oggi non si è potuto allenare, vedremo domani”, ha chiarito ...

