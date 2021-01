Pillole velenose sula casa del GF Vip | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 7

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Pronti per ledalladel Gfvip? Allora questa settimana per prima cosa abbiamo i Pretelli che in cucurio, mentre Maria Teresa raccontava una bella favola?, hanno fatto felici i loro fan copulando? Alla serata di capodanno la mamma di Pierpaolo gli ha fatto sapere che “ha perso molti consensi”( manco parlasse al presidente del consiglio?) e che Giulia proprio non gli va giù, anche nella puntata di lunedì gliel’ha ribadito, ma lui se n’è altamente fregato e nessuno lo scrolla più dalla Salemi Stefania ha fatto il grosso errore di confidarsi con Dayane, dicendole che avrebbe tutelato i concorrenti della vecchia guardia, e la dolcissima? Mello è andata dai nuovi più veloce della luce, a dirgli che Stefania li avrebbe votati?. Tra le due ovviamente è scoppiata la guerra, che sono sicura avrà strascichi, ancora ...