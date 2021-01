Pierpaolo Pretelli/ Incidente al GF Vip: si è fatto male al ginocchio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli Incidente nella casa del Grande Fratello Vip: sbatte il ginocchio contro il tavolo mentre gioca a carte. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021)nella casa del Grande Fratello Vip: sbatte ilcontro il tavolo mentre gioca a carte.

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - giuliasalemy_ : RT @namelessgiu: Me le immagino tutte queste bacchettone che vorrebbero essere Giulia Salemi alla mattina e venire svegliate da Pierpaolo P… - namelessgiu : Me le immagino tutte queste bacchettone che vorrebbero essere Giulia Salemi alla mattina e venire svegliate da Pierpaolo Pretelli #prelemi - DSpettacolo : GF Vip: Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli e madre di suo figlio, ha parlato della fine della loro s… - zazoomblog : Pierpaolo Pretelli Elisabetta Gregoraci? Non sono un farfallone- Lei poco chiara! - #Pierpaolo #Pretelli… -