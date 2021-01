Piano antighiaccio e neve | avviato il monitoraggio nelle ore notturne

Ultime Notizie dalla rete : Piano antighiaccio

AnconaToday

ANCONA - Assessore Foresi: "Pronti in caso di necessità" Con il previsto abbassamento delle temperature e l'entrata nel pieno dell'inverno, l'Assessorato alla Protezione Civile ha predisposto il monit ...Proseguono le operazioni per portare a termine il piano antineve e antighiaccio 2021 da parte del comune roccheggiano. Grazie ad una pianificazione stabilita dall'amministrazione comunale fatta in net ...