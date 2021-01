Peugeot 206 CC - La coupé-cabriolet di razza felina - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Una scoperta per tutte le stagioni, ma anche per (quasi) tutte le tasche. Se la Mercedes SLK del 1996 viene considerata l'auto che porta alla ribalta la soluzione del tetto retraibile elettricamente, la206 CC è il modello che la rende accessibile a molti automobilisti, dando il via negli anni 2000 a un decennio d'oro per le. Omaggio alla storia. Del resto, proprio alla Casa di Sochaux si deve l'invenzione di questo genere di vetture, risalente addirittura agli anni 30, quando vede la luce la famiglia di en plein air denominate Eclipse. Ed è proprio rendendo omaggio a tali modelli che il Leone dà vita a una dellepiù vendute di sempre, arrivata sul mercato italiano 20 anni fa, all'inizio del 2001. Un grande successo. Ben 370.876 saranno, infatti, gli esemplari prodotti: una cifra ...