Petrolio | chiude in rialzo a New York a 52 | 24 dollari

New York, 8 gen. (Adnkronos/Xin) – Il Petrolio ha chiuso rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per febbraio ha guadagnato 1,41 dollari attestandosi a 52,24 dollari al barile.

New York, 8 gen. (Adnkronos/Xin) - Il petrolio ha chiuso rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per febbraio ha guadagnato 1,41 dollari attestandosi a 52,24 dollari al barile.

