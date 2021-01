Peter Neumair e Laura Perselli: il giallo della coppia scomparsa e l'ipotesi hotel Eberle (Di venerdì 8 gennaio 2021) Marito e moglie di Bolzano probabilmente si sono allontanati a piedi dato che sia le biciclette sia la macchina sono posteggiate nel cortile di casa. Le ipotesi: un incidente oppure una aggressione Leggi su today (Di venerdì 8 gennaio 2021) Marito e moglie di Bolzano probabilmente si sono allontanati a piedi dato che sia le biciclette sia la macchina sono posteggiate nel cortile di casa. Le: un incidente oppure una aggressione

PalermoToday : Peter Neumair e Laura Perselli: il giallo della coppia scomparsa e l'ipotesi hotel Eberle - Today_it : Peter Neumair e Laura Perselli: il giallo della coppia scomparsa e l'ipotesi hotel Eberle - adrianapaccagn1 : RT @LFVSuedtirol: #Infointervento: 07.01.21-coppia scomparsa a BZ: ricerche con i nuclei cinofili dei VVF e CC in via Castel Roncolo senza… - gabpojer : RT @TgrAltoAdige: Due persone, Laura Perselli (68 anni) e Peter Neumair (63 anni) sono scomparse da àBolzano. Chi avesse informazioni può… - gabpojer : RT @LFVSuedtirol: #Infointervento: 07.01.21-coppia scomparsa a BZ: ricerche con i nuclei cinofili dei VVF e CC in via Castel Roncolo senza… -