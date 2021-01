Perché le Borse vanno così bene mentre noi stiamo così male

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Quello che vaper Wall Street, non vaper Main Street e viceversa”. Recitail vecchio adagio scolpito nelle menti dei broker di Borsa di tutto il mondo, laddove la prima strada rappresenta ovviamente i mercati finanziari e la seconda invece l’economia reale, quella fatta da persone in carne e ossa e imprenditori che producono roba concreta o offrono servizi. La novità di questi giorni però è che mai come ora, in piena era Covid, questa divergenza di interessi si è ampliata. Anzi è esplosa. Proprio nel giorno in cui la Merkel prospetta i due mesi più terribili della pandemia e il parlamento americano viene assaltato da una massa di trumpiani radicalizzati e soprattutto armati, i mercati mondiali macinano l’ennesimo record. A Wall Street, per fare solo un esempio, i tre principali indici hanno aggiornato ...