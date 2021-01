Per Italia Viva 'governo al capolinea' e Zingaretti 'vede' le elezioni anticipate (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dal Pd arriva la proposta a Conte per un patto di legislatura che passerà giocoforza sul terreno di confronto sull'uso delle risorse del Recovery Fund. Leggi su today (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dal Pd arriva la proposta a Conte per un patto di legislatura che passerà giocoforza sul terreno di confronto sull'uso delle risorse del Recovery Fund.

MassimGiannini : L’assalto a #CapitolHill è solo una conferma: #Trump è un pericolo per la democrazia. E quello che sta succedendo è… - Mov5Stelle : Con più di 320mila dosi somministrate, siamo i primi in Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid. Ottavi n… - Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - fandomsessuale : RT @anikeatable: Se dopo Trump potete anche oscurare per due settimane i profili Facebook, Instagram e Twitter di Matteo Salvini e Giorgia… - CBinnella : Italia: siamo cavie per il più grande esperimento sociale del nuovo #RESET che vogliono imporre Ci stanno annienta… -