Pd | riserve naturali come pattumiere | Giunta scaricabarile

Roma – "Le riserve naturali che ricadono all'interno del Comune di Roma, patrimonio di straordinario valore ambientale, sono sempre piu' frequentemente ridotte a immondezzaio, perche' i rifiuti abbandonati non vengono raccolti da nessuno, in un vergognoso rimpallo di responsabilita' che ha come capofila il Campidoglio". Lo dichiarano in una nota il presidente della Commissione Trasparenza Marco Palumbo e l'assessore ai Lavori pubblici del III Municipio, Francesco Pieroni. "I confini delle riserve, infatti- prosegue la nota- sono stati decisi dalla Regione Lazio che ha affidato il loro controllo all'ente Roma Natura. Lo Statuto di questo organismo, tuttavia, ben specifica che Roma Natura gestisce la valorizzazione e la tutela dei vincoli ambientali di queste aree, mentre la rimozione dei rifiuti e' in capo ai singoli ...

