Parma, torna D’Aversa per la missione salvezza. Liverani terzo esonero del campionato (Di venerdì 8 gennaio 2021) Krause congeda Liverani dopo il 3-0 contro l’Atalanta, e richiama D’Aversa, ancora sotto contratto. Ora l’ambiente deve ritrovare la serenità perduta I presidenti sono meno impulsivi più del solito, perché mai come in questa stagione condizionata dall’emergenza sanitaria, un esonero può costare caro. In tutti i sensi. Krause ha pazientato fino alla sconfitta contro l’Atalanta, la goccia che ha fatto traboccare il vaso di Liverani. Sollevato dall’incarico nella mattinata di ieri, terzo allenatore della A a fare le valigie dopo Maran e Iachini. Altro dato che fa riflettere: appena 5 i cambi in panchina in serie A ai nastri di partenza rispetto all’anno scorso. Ribaltoni estivi ai minimi termini causa Covid: solo Cagliari, Toro, Juve, Genoa e Parma hanno cambiato allenatore in estate, e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Krause congedadopo il 3-0 contro l’Atalanta, e richiama, ancora sotto contratto. Ora l’ambiente deve ritrovare la serenità perduta I presidenti sono meno impulsivi più del solito, perché mai come in questa stagione condizionata dall’emergenza sanitaria, unpuò costare caro. In tutti i sensi. Krause ha pazientato fino alla sconfitta contro l’Atalanta, la goccia che ha fatto traboccare il vaso di. Sollevato dall’incarico nella mattinata di ieri,allenatore della A a fare le valigie dopo Maran e Iachini. Altro dato che fa riflettere: appena 5 i cambi in panchina in serie A ai nastri di partenza rispetto all’anno scorso. Ribaltoni estivi ai minimi termini causa Covid: solo Cagliari, Toro, Juve, Genoa ehanno cambiato allenatore in estate, e ...

