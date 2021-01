Parma, obiettivo Sabelli: si attende l’esito degli esami (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Parma pensa a Sabelli del Brescia per rinforzare la fascia destra di D’Aversa: si attende l’esito degli esami dopo l’infortunio Il Parma monitora Stefano Sabelli del Brescia per rinforzare la fascia destra del neo allenatore Roberto D’Aversa. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza gialloblù attende l’esito degli esami a cui è stato sottoposto il terzino dopo l’infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilpensa adel Brescia per rinforzare la fascia destra di D’Aversa: sidopo l’infortunio Ilmonitora Stefanodel Brescia per rinforzare la fascia destra del neo allenatore Roberto D’Aversa. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza gialloblùa cui è stato sottoposto il terzino dopo l’infortunio. Leggi su Calcionews24.com

Sportitalia - Malcuit, non solo la Fiorentina: anche il Parma piomba sul terzino

Con l'obiettivo di provare a cedere un terzino, il Napoli è disposto ad ascoltare offerte per i laterali in organico.

